Захарова назвала западные страны «пиратами XXI века»

Захарова: Западные страны превратились в пиратов XXI века

Западные страны превратились в пиратов XXI века из-за захватов кораблей в международных водах. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит Пятый канал.

«Еще несколько лет назад эти самые западные страны говорили о том, что с пиратством надо бороться, принимали какие-то заявления, разрабатывали декларации, настаивали на резолюции. А теперь сами же представляют собой тех самых пиратов XXI века», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Запад, как в серии фильмов о британском спецагенте Джеймсе Бонде, выдает «лицензии» на уничтожение морского права и международный терроризм.

«Эта лицензия выдается структурами типа Брюсселя коллективного. Мало того, под это подводится идеологическая база через замалчивание и через давление на собственные средства массовой информации», — добавила она.

Ранее военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявил, что Россия считает незаконным задержание танкера. Он добавил, что это граничит с пиратством.