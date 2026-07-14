Экс-премьер Украины Азаров: Киев и Запад координировали операцию по покушению на Ермолаева

Спецслужбы Киева и Запада координировали операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его мнению, о том, что операция могла быть заранее подготовлена, свидетельствуют сдержанная реакция князя Монако Альбера II после произошедшего, а также отсутствие публичных заявлений со стороны других высокопоставленных чиновников.

«Это означает только одно: спецслужбы киевского режима и спецслужбы Запада координировали эту операцию. По меньшей мере координировали. Если бы они не координировали, они обязаны были бы высказать свою позицию», — сказал Азаров.

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.

