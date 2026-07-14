ВСУ заминировали село в ДНР в попытке замедлить наступление российских военных

Марочко: ВСУ минируют Осыково в ДНР в попытке замедлить наступление российских военных

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционно минируют Осыково под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, они пытаются замедлить наступление российских сил на северо-запад от освобожденной в начале июля Константиновки.

Он указал, что северо-западная часть Осыково еще под контролем ВСУ, но украинских военных там практически нет. «Они пытаются сдержать наши силы и средства за счет ударной беспилотной летательной авиации и дистанционного минирования», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия».