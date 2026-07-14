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04:09, 14 июля 2026Бывший СССР

ВСУ заминировали село в ДНР в попытке замедлить наступление российских военных

Марочко: ВСУ минируют Осыково в ДНР в попытке замедлить наступление российских военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционно минируют Осыково под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, они пытаются замедлить наступление российских сил на северо-запад от освобожденной в начале июля Константиновки.

Он указал, что северо-западная часть Осыково еще под контролем ВСУ, но украинских военных там практически нет. «Они пытаются сдержать наши силы и средства за счет ударной беспилотной летательной авиации и дистанционного минирования», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия».

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