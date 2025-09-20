Бывший СССР
ВСУ начали минировать город в ДНР в попытках его удержать

Марочко: ВСУ минируют Красный Лиман в попытках отсрочить неизбежное
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить новые фортификационные сооружения в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, украинские солдаты укрепляют старые сооружения и минируют город. Таким образом они пытаются его удержать, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются укреплять окрестности Красного Лимана, ведут активные инженерные работы по созданию новых фортификационных сооружений и укреплению старых. Также идет активное минирование местности», — сообщил эксперт.

По его словам, таким образом ВСУ пытаются отсрочить неизбежное, однако, отметил Марочко, населенный пункт в любом случае окажется под контролем России, так как российская армия неуклонно движется в его направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ мародерствуют в Красном Лимане. Это может быть признаком оставления города.

