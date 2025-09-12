Марочко: ВСУ мародерствуют в Красном Лимане ДНР, готовясь оставить город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мародерствуют в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР), готовясь оставить город. Об этом в комментарии ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Жители Красного Лимана в ДНР и окрестных населенных пунктов отмечают увеличение бесчинств и мародерства со стороны украинских боевиков на фоне успехов наших войск в районах соседних Торского и Кировска (украинское название — Заречное — прим. "Ленты.ру")» — рассказывает собеседник.

Он также отметил, что украинские военные не скрывают, что они готовятся оставить населенный пункт. Поэтому, сообщает Марочко, солдаты ВСУ будут по максимуму «выжимать из населения все ценное» для того, «чтобы это не досталось российским войскам».

Ранее Андрей Марочко заявил, что буферная зона у ДНР и Днепропетровской области может быть около 30 километров. По его словам, такое расстояние снизит число ударов со стороны украинской армии.