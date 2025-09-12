Бывший СССР
Раскрыто предполагаемое расстояние буферной зоны у ДНР

Марочко: Буферная зона у ДНР и Днепропетровской области может быть 30 километров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Буферная зона у Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области может быть около 30 километров. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, такое расстояние снизит число ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это связано «с учетом сил и средств украинских боевиков, а также тактико-технических характеристик различных видов и типов вооружений», которые имеются у украинской армии.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросило группу штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), попавших в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Уточнялось, что командование бригады прекратило все попытки помочь группе и обеспечить ее снабжение.

