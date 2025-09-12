Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:12, 12 сентября 2025Бывший СССР

Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

ТАСС: Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Юнаковке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило группу штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), попавших в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что украинские войска безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим у Юнаковки частям Российской армии. Как рассказали силовики, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Ранее в силовых структурах сообщили, что для пополнения подразделений на сумском направлении будет использована 119-я бригада территориальной обороны ВСУ, которая потеряла почти всю свою технику. Утверждается, что военнослужащие будут направлены для пополнения штурмовых подразделений 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости