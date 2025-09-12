ТАСС: Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Юнаковке

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило группу штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), попавших в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что украинские войска безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим у Юнаковки частям Российской армии. Как рассказали силовики, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Ранее в силовых структурах сообщили, что для пополнения подразделений на сумском направлении будет использована 119-я бригада территориальной обороны ВСУ, которая потеряла почти всю свою технику. Утверждается, что военнослужащие будут направлены для пополнения штурмовых подразделений 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.