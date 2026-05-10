Бывший вице-премьер Вулин: БРИКС не требует от Сербии перемен, в отличие от ЕС

Основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не выдвигает условий для сотрудничества и не требует от Сербии менять свой внутренний уклад. Его слова приводит РИА Новости.

«БРИКС предлагает нам взять то, что мы захотим, и не требует от нас измениться так, как они хотят. Нам не нужно вводить однопартийную систему как в КНР, ни президентскую как в РФ, нам не приказывают проводить выборы как в Бразилии или смотреть на мир как ЮАР», — рассказал он.

Вулин также напомнил, что его партия предлагала провести референдум о дальнейшем пути Сербии в ЕС и о сотрудничестве с БРИКС, однако эти инициативы не были приняты парламентом. По его словам, Брюссель все настойчивее выдвигает требования: «Перед нами вопрос — где наши границы, "красные линии", через которые мы не можем переступить? Почему нас никто не спрашивает, хотим ли мы, сербы, в Евросоюз?» — подчеркнул политик, выразив сомнение, что граждане одобрят такой курс.

Ранее президент страны Александр Вучич передал российскому послу в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением президента России Владимира Путина с Днем Победы. Сербский лидер назвал 9 Мая одним из самых светлых праздников в истории человечества.