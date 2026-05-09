Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 9 мая 2026Мир

Сербия пообещала говорить «нет» новым Гитлерам

Вучич: Сербия будет выступать против каждого нового Гитлера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербия дала отпор нацистам во Второй мировой войне и будет выступать против каждого нового Адольфа Гитлера в будущем. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Сербы, сербский народ, где бы он ни жил, ясно сказали "нет" фашизму сороковых годов прошлого века. И каждому будущему Гитлеру наша столица первая скажет "нет"», — подчеркнул глава государства.

Вучич добавил, что сербскому народу пришлось заплатить «очень дорогую цену за свой свободолюбивый, государствообразующий импульс». Президент Сербии отметил, что День Победы является значимым и символичным днем для его страны.

Ранее Вучич передал российскому послу в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением президента России Владимира Путина с Днем Победы. Сербский лидер назвал 9 мая одним из самых светлых праздников в истории человечества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Флаг России установили в Херсоне

    В Госдуме связали критику Дня Победы с низким интеллектом

    Эстонцы послушали концерт в Ивангороде

    Ушаков анонсировал выступление Путина

    Оценены шансы Чимаева в бою с американцем на турнире UFC

    Сербия пообещала говорить «нет» новым Гитлерам

    В Словакии обвинили ЕС в использовании украинцев против России

    Путин поздравил Сисулита с переизбранием

    Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

    Врач перечислил скрытые симптомы астмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok