22:06, 10 мая 2026

Трамп решил заняться ребалансировкой отношений с Китаем

Келли: Трамп намерен заняться ребалансировкой отношений с КНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США во время визита в КНР намерен заняться ребалансировкой отношений с Китаем. О решении главы Белого дома рассказал представитель администрации США Анна Келли, ее слова приводит издание Daily Wire.

«В ходе этого визита президент Трамп продолжит делать то, чем занимался на протяжении последнего года: выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем», — заявила Келли.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Китай с визитом 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер планировал посетить Пекин в апреле, однако изменил свое решение в связи с проведением военной операции в Иране.

