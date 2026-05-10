В США сообщили о пропаже верховного лидера Ирана в самый неподходящий момент

21:40, 10 мая 2026

WSJ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент
Марина Совина (ночной редактор)
Моджтаба Хаменеи. Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал именно тогда, когда переговорщикам он «нужен больше всего». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и иранских чиновников.

Политик не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара Соединенных Штатов и Израиля. Отмечается, что отсутствие Хаменеи становится все большей проблемой для Ирана на переговорах с США о прекращении огня.

В Тегеране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко они готовы зайти, чтобы заключить соглашение с Вашингтоном. говорится в материале. По словам автора, некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к верховному лидеру высказаться по поводу переговоров.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных в ходе ударов США и Израиля по стране. Сообщается, что он получил травмы колена и спины, причиной стало падение при взрыве.

