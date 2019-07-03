Китай решил услужить США

Китайские власти намерены увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции в качестве «знака доброй воли» в преддверии нового этапа переговоров по урегулированию торговых разногласий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентство отмечает, что Пекин рассматривает возможность наращивания закупок соевых бобов, кукурузы и свинины. Объемы закупок пока не называются, они зависят от прогресса торговых переговоров между странами. Тем не менее они, вероятнее всего, будут ниже ранее заявленных объемов, которые оговаривались в предыдущий переговорный период.

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Эксперты отмечают, что подобные уступки дадут передохнуть американским фермерам, однако подчеркивают, что на этот раз Китай ведет себя осторожнее, давая понять американскому истеблишменту, что не намерен обещать слишком больших уступок без гарантии торгового соглашения. При этом возможные уступки в сфере сельского хозяйства не обсуждались лидерами двух стран — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — и не входят напрямую в переговорный процесс.

В прошлый раз в декабре Китай был готов купить 20 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции из США. При этом американские производители пока не слышали о намерении Пекина увеличить закупки, сомнения относительно резкого наращивания позиций высказывают и близкие к китайским властям эксперты.

В ходе личных переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Осаке стороны договорились возобновить переговоры и отложить все возможные торговые ограничения в отношении друг друга. На тот момент США грозились обложить пошлинами последние товары на 300 миллионов долларов, а Китай рассматривал возможность запретить экспорт редкоземельных металлов в США.

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