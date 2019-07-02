США приготовились снова атаковать Европу в торговой войне

Власти США расширили список товаров из Европы, в отношении которых могут быть введены пошлины. Об этом говорится в сообщении Торгового представительства США, опубликованном на сайте ведомства.

Новая версия перечня включает товары на общую сумму 25 миллиардов долларов в год. В предыдущем варианте документа, опубликованном в апреле, говорилось о товарах на 21 миллиард. Тогда это были гражданские вертолеты и самолеты, а также комплектующие к ним, теперь ограничения коснутся и продуктов питания: лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло и другие. Будут ли введены повышенные пошлины на эти товары и когда это может произойти, не уточняется.

В качестве главной причины, как и в апреле, называется субсидирование Евросоюзом своей авиационной промышленности — в первую очередь, авиаконцерна Airbus. По подсчетам Торгового представительства США, Вашингтон ежегодно теряет из-за этого 11 миллиардов долларов.

В апреле ЕС опубликовал собственный список товаров из США, на которые могут распространиться повышенные пошлины. В Брюсселе такой шаг связывали с поддержкой, которую Вашингтон оказывает своему самолетостроению, в частности, компании Boeing.

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