В торговой войне США и Китая победил Вьетнам

Экономика Вьетнама в этом году стало быстро расти, поскольку стране удалось извлечь выгоду из торговой войны США и Китая, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, ВВП Вьетнама во II квартале вырос на 6,71 процента в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидающих снижения до 6,61 процента. Такой результат удалось обеспечить главным образом благодаря развитию производственного сектора, выросшего на 9,14 процента.

Импорт США из Вьетнама вырос почти на 40 процентов за первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, параллельно китайский импорт сократился на 13 процентов.

По оценкам Азиатского банка развития (ADB), если Пекину и Вашингтону не удастся разрешить торговый конфликт, ВВП Вьетнама дополнительно вырастет на 2 процента в течение трех лет.

В конце июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. Предварительно США пообещали не вводить новые пошлины на товары из Китая.

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