США сделали новый ход в торговой войне с Китаем

США и Канада разработают план по сотрудничеству в области «критически важного минерального сырья». Такое распоряжение американский президент Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо сделали по итогам встречи, которая состоялась в четверг, 20 июня, пишет Reuters.

Речь идет о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Пока основным поставщиком этих полезных ископаемых в США является Китай — в период с 2014 по 2017 год на долю КНР приходилось 80 процентов всех импортируемых в Америку редкоземельных металлов.

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Однако на фоне обострения торговых противоречий Пекин заявил, что готов использовать редкоземельные металлы как инструмент давления на США в торговой войне. В связи с этим в Вашингтоне выразили озабоченность зависимостью Штатов от импорта этих полезных ископаемых из КНР.

Эскалация отношений двух стран произошла в мае 2019 года после неудачных торговых переговоров. Тогда США и Китай обменялись взаимными торговыми ограничениями. Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импортные китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на американские товары на 60 миллиардов. Затем Трамп поручил проработать повышение пошлин на оставшийся китайский импорт — он включает товары еще на 300 миллиардов долларов.

Редкоземельные металлы ни в первый, ни во второй американский список было решено не включать. Эти полезные ископаемые входят в перечень «критически важных» ресурсов для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов, составленный американским Министерством внутренних дел.

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