Россиянам назвали способы снизить риск развития рака

Каприн: Отказ от вредных привычек и занятия спортом могут снизить риск развития рака

Ведение здорового образа жизни может снизить риск развития рака. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях», — высказался он. По словам онколога, полностью исключить риск невозможно, но снизить его — реально.

Каприн добавил, что в России существует одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. В нее включены скрининговые исследования, направленные на выявление самых распространенных видов рака.

Ранее онколог Иржи Кубеш рассказал, что люди могут месяцами игнорировать «тихие» симптомы рака, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия.