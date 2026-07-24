Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:25, 24 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали способы снизить риск развития рака

Каприн: Отказ от вредных привычек и занятия спортом могут снизить риск развития рака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: sporlab / Unsplash

Ведение здорового образа жизни может снизить риск развития рака. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях», — высказался он. По словам онколога, полностью исключить риск невозможно, но снизить его — реально.

Каприн добавил, что в России существует одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. В нее включены скрининговые исследования, направленные на выявление самых распространенных видов рака.

Ранее онколог Иржи Кубеш рассказал, что люди могут месяцами игнорировать «тихие» симптомы рака, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны сделало заявление после массированной атаки ВСУ на склады в Ленобласти
    Тараканы опустошили столовую крупнейшей военной базы США
    Нового главкома ВСУ сочли угрозой для Зеленского
    Раскрыта тайная военная помощь Ирана союзникам на Ближнем Востоке
    США потребовали объяснений от Малайзии за отказ признавать Израиль
    Число регистраций похоронных компаний в России взлетело
    США обложили пошлинами десятки стран
    Россиянам назвали важные правила хранения кофе
    Россиянам назвали способы снизить риск развития рака
    В США сделали неутешительный для Киева прогноз по ракетам для Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok