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Россия решила воспользоваться торговой войной и «подвинуть» Китай

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Россия может подвинуть Китай и стать одним из важнейших мировых поставщиков редкоземельных металлов, если нарастит их добычу. Об этом пишет агентство Bloomberg. По его данным, из-за обострения торгового противостояния между главным мировым экспортером этого сырья — Китаем — и США «особое внимание уделяется тому, кто еще может поставлять эти критически важные минералы».

По данным Геологической службы США, в настоящее время на долю России приходится менее двух процентов мировой добычи редкоземельных металлов. Однако она обладает четвертыми по величине мировыми запасами этих полезных ископаемых. Как отмечает агентство, президент Владимир Путин подтолкнул Россию к развитию собственной отрасли добычи редкоземельных металлов. Глава государства полагает, что этот вопрос «критически важен для обороноспособности страны». По оценке Путина, на долю России приходятся вторые по величине мировые запасы этих полезных ископаемых.

В России уже есть два проекта, связанные с редкоземельными минералами, которые могут запустить к 2023 году. Однако пока их реализация «была отложена из-за задержек». Более крупный проект реализует компания «ТриАрк Майнинг» совместно с госкорпорацией «Ростех», находящейся под американскими санкциями.

Они разрабатывают Томторское комплексное редкометалльное месторождение на Дальнем Востоке, которое должно обеспечить 14 тысяч тонн феррониобия и 16 тысяч тонн оксидов редкоземельных металлов в год. Эти объемы составят 10 процентов от всей мировой добычи. Однако месторождение столкнулось с некоторыми сложностями про добыче полезных ископаемых. «Учитывая сроки реализации проекта и динамику на рынке и в мире, пока рано говорить о том, можно ли будет поставлять редкоземельные металлы в США с Томторского месторождения», — сказал представитель компании.

Второй проект, меньший по размеру, реализует компания ЗАО «Техноинвест Альянс». Она занимается добычей тантала и ниобия, а также оксидов редкоземельных металлов из Зашихинского месторождения в Иркутской области. В рамках проекта планируется перерабатывать около миллиона тонн руды в год.

Китай 30 мая заявил, что готов использовать редкоземельные металлы для давления на США в торговой войне. КНР является основным поставщиком этих полезных ископаемых в мире и, в частности, в США. Заявление Пекина стало реакцией на ограничительные меры американской стороны.

Президент США в мае ввел чрезвычайное положение в стране для обеспечения информационной и коммуникационной безопасности. Из-за этого американские компании были вынуждены отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности. В их число американские власти включили китайского производителя смартфонов Huawei. После введения ограничений с китайской компанией отказались работать Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

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