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Силовые структуры
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08:01, 24 июля 2026 (обновлено: 08:03, 24 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин использовал мать и сестру для обмана пяти бойцов СВО

В Красноярском крае арестован мужчина, обманувший 5 бойцов СВО на 16 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Красноярском крае арестован мужчина 1983 года рождения, обманувший пятерых бойцов специальной военной операции (СВО) при помощи матери и сестры на 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ему предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. В отношении него расследуется девять уголовных дел.

Фигурант убедил пятерых мужчин заключить контракт с Минобороны России. Перед тем, как отправиться в зону СВО, они передали ему свои банковские карты, на которые должны были поступить положенные выплаты. Таким образом, он получил 16,3 миллиона рублей. Мужчина обналичил эти деньги и на сумму 4,2 миллиона рублей купил квартиру, которую оформил на свою мать. После того, как правоохранители задержали его, она попыталась перепродать квартиру, но ей помешали полицейские. Сейчас недвижимость арестована.

Кроме того, обвиняемый убедил одного из пострадавших вступить в фиктивный брак со своей 47-летней сестрой. После того, как мужчина пал, ей вручили медаль «За отвагу». В итоге, оперативники провели у нее обыск и изъяли награду. Сейчас медаль передана дочери погибшего, а сестра фигуранта проходит соучастницей по одному из уголовных дел. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Перми следователи возбудили уголовное дело по факту обмана бойцов спецоперации (СВО).

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