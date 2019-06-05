Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу

Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в Китай, указывается в сообщении на сайте Минсельхоза. В частности, Москва и Пекин подписали соглашение о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю.

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Как отметили в ведомстве, это позволит нарастить объемы экспорта, включая сою, интерес к которой проявляет китайская сторона. Со своей стороны Россия собирается увеличить производство и поставки этой культуры, в том числе из регионов Дальнего Востока. Помимо этого Москва и Пекин провели работу по развитию российского экспорта растительной продукции и расширению списка регионов-экспортеров пшеницы в КНР, отметили в ведомстве.

Также Минсельхоз остановился на теме экспорта российского мяса в Китай. В министерстве выразили надежду на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это, как пояснили в Минсельхозе, позволит начать поставки свинины, говядины и оленины из регионов России с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты.

Ранее стало известно, что Китай приостанавливает закупку у США сои на фоне обострения торгового противостояния двух стран. Китай является основным мировым импортером сои. В 2017 году КНР была покупателем 60 процентов сои, экспортируемой из США. В 2018 году Китай сократил закупки из-за торговых ограничений со стороны США. Пекин ввел ответные меры, которые коснулись не только сои, но и кукурузы, свинины и других продуктов.

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В конце мая Китай заявил, что готов использовать редкоземельные металлы для давления на США в торговой войне. Это стало возможным благодаря тому, что Китай является основным поставщиком этих полезных ископаемых в мире и, в частности, в США. После этого агентство Bloomberg написало, что Россия может подвинуть КНР на рынке редкоземельных металлов и стать одним из важнейших мировых поставщиков этих полезных ископаемых, если нарастит их добычу. Согласно статистическим данным, на долю России приходится менее двух процентов мировой добычи редкоземельных металлов, но страна обладает четвертыми по величине мировыми запасами.

Эскалация торговых отношений США и Китая произошла в мае после неудачных переговоров. Тогда стороны обменялись взаимными торговыми ограничениями. Вашингтон ввел пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на товары из США на 60 миллиардов. Американский президент Дональд Трамп поручил проработать повышение пошлин на оставшийся китайский импорт — он оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

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