Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году. К таком выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, введение пошлин в отношении всех американских и китайских товаров может привести к потере 455 миллиардов долларов валового внутреннего продукта (ВВП). Она отметила, что эта цифра больше, чем ВВП ЮАР. Лагард заявила, что США и Китай «сами себе наносят раны» и от этого нужно уходить путем снятия введенных недавно торговых ограничений.

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«Есть растущие опасения относительно эффекта [на экономику] от торгового противостояния. Существует риск, что наиболее свежие американо-китайские торговые ограничения в будущем приведут к сокращению инвестиций, производительности и роста. Также опасения вызывает недавно озвученное США намерение ввести пошлины в отношении [товаров из] Мексики», — сказала Лагард.

Майские переговоры Вашингтона и Пекина по торговым отношениям зашли в тупик. После этого США и Китай обменялись взаимными торговыми ограничениями. Американская сторона ввела пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, китайская сторона ответила тарифами на товары из США на сумму в 60 миллиардов долларов. Американский президент Дональд Трамп также поручил проработать повышение пошлин на весь оставшийся китайский импорт, оценивающийся в 300 миллиардов долларов.

Позднее Трамп заявил о введении пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Ограничительная мера вступит в силу 10 июня, однако тарифы продолжат каждый месяц расти на пять процентов, если правительство Мексики не остановит поток нелегальных мигрантов в США. Таким образом, к 1 октября пошлины достигнут 25 процентов.

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