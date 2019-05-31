Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Об этом глава государства написал в Twitter-аккаунте.

Ограничительная мера вступит в силу с 10 июня, однако тарифы продолжат увеличиваться ежемесячно на пять процентов, если правительство Мексики не остановит поток нелегальных мигрантов в США. 1 октября 2019-го, по плану президента, состоится последнее повышение пошлины до 25 процентов.

Американский лидер пояснил, что пошлина будет отменена, как только Мексика исполнит требование Вашингтона.

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Ранее в Twitter Трамп опубликовал видеозапись, зафиксировавшую переход через границу самой большой группы мигрантов. Отмечается, что на территорию США незаконно пробрались 1036 человек.

Cтроительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

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