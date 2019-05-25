Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на бюджетные деньги

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на использование бюджетных средств для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает ABC News.

В постановлении суда говорится об одном миллиарде долларов, который Министерство обороны США выделило из своего бюджета. Таким образом, запрет инстанции пока не позволяет начать работу над 91-километровым участком стены в Техасе и Аризоне.

Свое решение судья Хейвуд Джиллиам объяснил тем, что Конгресс США не предусмотрел выделение этих денег для возведения объекта. По его мнению, действия американского правительства противоречат принципам разделения полномочий властей в стране.

13 мая сообщалось, что Пентагон переведет 1,5 миллиарда долларов со своих программ модернизации на строительство стены на границе с Мексикой. Ожидалось, что с помощью этих денег будут построены дополнительные 128 километров пограничного объекта.

В марте стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет попросить Конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на возведение стены. Указанная сумма в шесть раз превышает траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.

Строительство стены на границе США и Мексики стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.

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