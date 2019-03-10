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Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год. Отмечается, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с конгрессом траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.

Как отмечает агентство, контролирующие палату представителей конгресса демократы скорее всего не согласятся с требованиями Трампа.

Разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

Позже Трамп все-таки согласился подписать принятый Конгрессом временный бюджет, однако запланированные им восемь миллиардов долларов на строительство стены он решил получить с помощью введения режима ЧП.

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