В США предложили строить стену на деньги наркобарона

На финансирование строительства стены на границе с Мексикой следует пустить средства, изъятые у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка). Об этом написал сенатор-республиканец Тед Круз на своей странице в Twitter, передает CNN.

12 февраля Гусмана признали виновным по 10 пунктам, ему грозит пожизненное заключение. Прокуроры также намерены запросить конфискацию его имущества, полученного от нелегального оборота наркотиков. Его стоимость оценивается в 14 миллиардов долларов.

Круз считает необходимым направить эти деньги на стену и усиление безопасности на южной границе США. Он также призвал своих коллег принять предлагаемый им законопроект, который подразумевает использование незаконно полученной Эль Чапо и его соратниками прибыли.

Впервые проект Круз вносил на рассмотрение в 2017 году. В январе он вновь представил документ коллегам. CNN отмечает, что это произошло на фоне обсуждения обеими палатами Конгресса США соглашения о расходах на безопасность границ.

Ранее разногласия между президентом США Дональдом Трампом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней с 22 декабря 2018 года.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. До этого времени будут вестись переговоры о долгосрочном финансировании госучреждений и решаться вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

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