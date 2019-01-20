Трамп поведал о пользе стены в городе без стены

Президент США Дональд Трамп рассказал об эффективности пограничной стены в техасском городе, где подобного заграждения нет. Об этом пишет The Independent.

«Все знают, что стены работают. Смотришь на разные места: они возводят стену, и нет проблем. Поглядите на Сан-Антонио. (...) Он сразу из одного из самых небезопасных городов в округе превратился в один из самых безопасных, тотчас же», — заявил глава государства, комментируя продолжающийся в стране шатдаун — частичную приостановку работы правительства США.

Мэр города подтвердил, что тот является одним из самых безопасных в стране, а уровень преступности в населенном пункте находится на 30-летнем минимуме. Однако заявление о заграждении он комментировать не стал.

На самом деле Сан-Антонио находится в 240 километрах от границы с Мексикой, и никакой стены в городе нет.

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За это американцы высмеяли Трампа в соцсетях. «Бьюсь об заклад, он сказал про Сан-Антонио, потому что это единственный город, который он знает, и который звучит достаточно по-латиноамерикански, чтобы оказаться рядом с Мексикой», — предположил один из них. Другие же увидели у президента шокирующий уровень невежества и предложили подарить ему карту.

Ранее в январе Трамп рассказал, что стены строятся в разных странах по всему миру. До этого он опубликовал фотографию стены на границе с Мексикой, а еще раньше объявил, что она будет построена из стали, а не из бетона. По его словам, демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию.

Шатдаун продолжается в США с 22 декабря 2018 года. Приостановка работы возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.

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