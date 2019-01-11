Сотни тысяч американцев остались без зарплаты

Сотни тысяч американцев остались без заработной платы. К этому привела подготовка Белого дома к объявлению чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, пишет Associated Press в пятницу, 11 января.

800 тысяч госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои рабочие обязанности, не получили выплат 11 января. Отмечается, что частичная приостановка работы правительства США (шатдаун), начавшаяся 22 декабря, близится к тому, чтобы стать самой продолжительной в истории страны.

Ранее 11 января сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа начала предварительную работу для объявления в стране ЧП.

Шатдаун произошел из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.

Позднее Трамп показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Он посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

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