Трамп захотел закрыть границу ради денег

США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

По его словам, финансированию строительства стены мешают демократы-обструкционисты, из-за них также не получается изменить миграционные законы, которые обременяют страну. «Мы заканчиваем стену или закрываем границу», — подчеркнул он.

Трамп также отметил, что США «теряют слишком много денег — более 75 миллиардов в год» — на торговле с Мексикой в рамках НАФТА. В связи с этим закрытие южной границы он назвал «прибыльной операцией».

Кроме того, он указал на то, что Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не предпринимают в отношении караванов мигрантов, которые направляются в сторону США, однако получают американские деньги. «Мы прекратим всю помощь этим трем странам, которые пользуются Соединенными Штатами в течение многих лет», — пригрозил он.

Ранее в декабре Трамп показал, как будет выглядеть стальная ограда на границе с Мексикой. В октябре он также заявлял, что может урезать финансовую помощь Гондурасу из-за проблемы с нелегальными мигрантами.

О строительстве стены он говорил еще в предвыборных обещаниях. После вступления в должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.

НАФТА — соглашение о торговле между Канадой, США и Мексикой. 1 октября сообщалось, что правительства этих стран договорились о заключении нового договора. Он получил название USMCA (United States — Mexico — Canada Agreement; Соглашение США, Мексики и Канады).

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