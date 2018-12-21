Мир
 
Последние новости
Раскрыты детали крушения самолета с российским экипажем в Африке
Бывший президент Приднестровья получил 16 лет строгого режима
Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России
Взрывы салюта на складе пиротехники попали на видео
В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина
Германия покончила с углем
Рабочий выиграл сотни тысяч долларов и купил наркотики
История о боевых роботах-убийцах посеяла панику в сети
Коломойский предсказал возвращение Донбасса Украине и обсудил распад России
Новости партнеров

Мексика отказалась договариваться с США насчет мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»
Марсело Эбрард

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика не будет подписывать соглашений с США по поводу мигрантов. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Эбрарда, Мексика не подписывала и не собирается подписывать подобных соглашений с Соединенными Штатами, так как «не примет» их. Он также добавил, что мексиканская сторона уже объяснялась по этому поводу «много раз».

В ноябре издание The Washington Post сообщило, что власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа насчет мигрантов на границе государств. Позже команда тогда еще будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора отвергла эту информацию.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мексиканцы дали зятю Трампа государственный орден и унизились
Мексика открестилась от договоренности о мигрантах с США
Трамп разрешил военным убивать мигрантов
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

На крыльях смерти

30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
17:29Сегодня

В Африке обстреляли российский военный вертолет

21:03Сегодня

Раскрыты детали крушения самолета с российским экипажем в Африке

20:02Сегодня

Трамп нарек себя самым эффективным борцом с Россией, Китаем и ИГ

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
20:49Сегодня

Раскрыт список покупок американских посольств

18:59Сегодня

ООН отвергла резолюцию России по ракетному договору

16:30Сегодня

Неизвестный подстрелил двух человек в Вене и скрылся

Мир00:0319 декабря

«Мы можем помочь наладить отношения с США»

Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
19:07Сегодня

Евросоюз продлил антироссийские санкции

17:04Сегодня

Священников-педофилов призвали сдаваться

14:19Сегодня

Дочь террориста раскрыла тайну взрыва самолета с пассажирами

Россия
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина
В Москве соберут подарки для детей-сирот
ГИБДД открестилась от идеи переэкзаменовывать водителей для замены прав
Все материалы
Мир
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Мексика отказалась договариваться с США насчет мигрантов
Раскрыты детали крушения самолета с российским экипажем в Африке
Трамп нарек себя самым эффективным борцом с Россией, Китаем и ИГ
Раскрыт список покупок американских посольств
ООН отвергла резолюцию России по ракетному договору
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Все материалы
Бывший СССР
«Мало не покажется»
 
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
В Киеве задумались об объявлении войны России
Коломойский предсказал возвращение Донбасса Украине и обсудил распад России
Белорусская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников
Оценены перспективы членства Украины в НАТО
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Услуги мобильной связи в России вырастут в цене
Названа стоимость новогоднего стола для россиян
«Победа» перевезет бесплатно Деда Мороза и Снегурочку
В России появилась новая профессия
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
Российская экономика столкнется с новыми шоками
Все материалы
Силовые структуры
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям
Мошенники в костюмах Винни-Пуха и Свинки Пеппы требовали деньги у россиян
Все материалы
Наука и техника
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Живая слизь решила математическую задачу на миллиарды лет
Получена фотография гигантского озера воды на Марсе
В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Китай испытал С-400
Все материалы
Спорт
«Оскар Де Ла Хойя — лжец и идиот!»
Глава UFC в ярости: легендарный боксер вздумал учить его бизнесу
Партнерский материал
Скудетто для Криштиану
Роналду на пути к новому титулу. Сможет ли «Рома» его остановить?
Медведева прокомментировала провал на чемпионате России и расплакалась
Лидер мирового биатлона отказался прощать россиянина
Медведева отказалась общаться с прессой после провала на чемпионате России
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России
Кокорину и Мамаеву поменяли статью
Все материалы
Культура
Скоро все случится
Кино новогодних каникул: «Елки» и танки, Мэри Поппинс и менты
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
iPhuck в лужу
Гипсовая эротика и искусственный интеллект в пелевинском проекте Богомолова
Звезда «Дэдпула» надел уродливый свитер и стал жертвой розыгрыша
Назван худший фильм года
Солист «Руки вверх!» возглавил секту деревенских рейверов в новом клипе
Умер режиссер «Спокойной ночи, малыши!»
Все материалы
Интернет и СМИ
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
За мем сядешь или деньги потеряешь?
 
Названы самые популярные коты года
Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей
На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака
В WhatsApp появятся свои деньги
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy
Все материалы
Путешествия
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Очередную туристку изнасиловали в Индии
США выдвинули России очередной ультиматум
Падение самолета с миллионерами сняли изнутри
Самолет рухнул на футбольное поле в США
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Мужчина поставил деньги на победу в секс-марафоне и умер
Самый толстый человек в мире смог встать с дивана
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет
Смертельно больной пенсионер устроил распродажу билетов на свои похороны
Все материалы
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque
Mercedes-Benz открыл дилерский центр для детей
Porsche придумала систему слежения за классическими машинами
Все материалы
Дом
Танцуй отсюда
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
С какого региона
Приезжие теснят местных на рынке жилья. Какими будут новые соседи москвичей?
Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги
Рост цен на жилье сочли невозможным
Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
Центробанк озаботился ипотечным пузырем
Все материалы