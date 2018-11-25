Мексика открестилась от договоренности о мигрантах с США

Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала договоренностей с США по поводу мигрантов на границе двух стран. Об этом заявила будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро, сообщается на сайте телеканала Televisa.

«Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство, но [в будущем] точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества», — сказала она.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа насчет мигрантов на границе государств. Согласно плану «Оставайся в Мексике», желающие попасть в США мигранты должны были бы ожидать решения о предоставлении им убежища на мексиканской территории.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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