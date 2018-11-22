Трамп разрешил военным убивать мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он дал военным добро на использование летального оружия против мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы государства, военные могут применять силу и открывать огонь на поражение, если это необходимо. «Надеюсь, что им не придется», — отметил он. В то же время Трамп подчеркнул, что у него в этом вопросе нет выбора, поскольку дело приходится иметь с «грубыми людьми».

Американский лидер пригрозил закрыть границу США и Мексики на неопределенный срок. Такое решение может быть принято, если администрация решит, что южный сосед «потерял контроль над ситуацией» с мигрантами. «Мы закроем въезд в страну на время, пока не сможем взять все под контроль. Всю границу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий американским пограничным войскам при необходимости применять силу на границе США с Мексикой. Указывалось, что документ разрешает вооруженным силам США действия, которые «достаточно необходимы» для защиты пограничников.

Как отмечалось, на данный момент на границе двух стран находятся около 5,9 тысячи военнослужащих регулярной армии и 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



