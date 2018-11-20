Суд заблокировал указ Трампа

Федеральный судья американского города Сан-Франциско заблокировал указ президента страны Дональда Трампа, запрещающий предоставлять нелегальным мигрантам убежище. Об этом сообщает Associated Press.

Джон С. Тигар временно ограничил исполнение указа после того, как в суд обратились адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав.

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Как пояснил AP адвокат Ли Гелерент, правозащитники не одобряют нелегальную миграцию. «Однако Конгресс постановил, что даже в таком случае людям нельзя отказывать в возможности подать заявление о предоставлении убежища», — сказал он, отметив, что некоторые из мигрантов «находятся в настоящей опасности».

Юрист Центра защиты конституционных прав Бахер Азми пояснил, что прибывающие в США имеют право на предоставление защиты, если они проходят через пропускные пункты на границе.

9 ноября Трамп издал указ, запрещающий давать убежище нелегалам. Согласно закону, получить защиту в США можно только находясь на территории страны и предоставив доказательства преследований на родине. Те, кто подходит по критериям, получают статус политического беженца. Если мигрант попадает на территорию страны нелегально, он все равно имеет право подать прошение.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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