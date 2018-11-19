Мексиканцы вышли протестовать против нелегальной миграции

Сотни жителей мексиканского города Тихуана на границе с США вышли протестовать против нелегальной миграции из стран Центральной Америки. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Горожане вышли к монументу ацтекского правителя Куаутемока c флагами Мексики, распевали национальный гимн и скандировали: «Вон! Вон!». По их мнению, караван мигрантов, перешедший государственную границу — это вторжение, и мексиканскому государству не стоит тратить средства граждан на помощь «грязным, неблагодарным и опасным» приезжим. Как сообщает агентство, некоторые местные выкрикивали угрозы и оскорбления в адрес мигрантов, кидали в незваных гостей камнями и пытались их избивать.

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За последнюю неделю в город прибыло около трех тысяч мигрантов из Центральной Америки, в основном из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Правительство опасается, что в ближайшее время их число может превысить десять тысяч. Город не в состоянии принять такое количество беженцев: в частных приютах уместится до 700 человек, еще три тысячи могут вместить государственные учреждения.

Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера (Alden Rivera) заявил, что 1,8 тысячи граждан его страны уже вернулись домой, и он надеется, что другие последуют их примеру. «Мы хотим, чтобы они возвращались в Гондурас», — сказал дипломат.

Первые группы мигрантов прибыли в Тихуану 13 ноября. В тот же день стало известно, что они отказываются оставаться в специальных приютах, нарушают общественный порядок, пьют алкоголь и употребляют марихуану в общественных местах.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Параллельно на север идут сразу несколько караванов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

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