Караван мигрантов добрался до границы США

Первые мигранты из многотысячного каравана прибыли в мексиканский город Тихуана на границе с США. Об этом сообщила газета El Universal.

Примерно 350 человек, в основном уроженцы Гондураса, приехали в город на девяти грузовиках. Их сопровождали патрульные машины федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встретили сотрудники Национального института миграции, чтобы предложить размещение в специальных приютах.

Как сообщил изданию мэр города Хуан Мануэль Гастелум (Juan Manuel Gastélum), мигранты отказались от медицинской и социальной помощи и пошли пешком в прибрежный район, где у властей нет никакой возможности их разместить.

Он также пожаловался, что прибывшие доставляют неудобство жителям Тихуаны, пьют алкоголь и употребляют марихуану в общественных местах. По его мнению, приток мигрантов ухудшит и без того непростую криминальную обстановку: они могут влиться в существующие банды или вступить с ними в конфликт.

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Гастелум также выразил опасения, что город не в состоянии принять у себя весь караван из более чем четырех тысяч уроженцев Центральной Америки, направляющийся к границе США. По его словам, у властей Тихуаны не хватит ресурсов ни на этот караван, ни на следующие за ним. Два года назад здесь в поисках убежища в США уже прошли более трех тысяч жителей Гаити. Многие из них остались жить в приграничном городе.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Параллельно на север идут сразу несколько караванов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

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