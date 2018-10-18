Гватемала пала перед караваном мигрантов

Караван мигрантов из Гондураса приближается к границе Мексики. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Власти Мексики дополнительно направили к своей южной границе 500 полицейских.

Примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек. Их цель — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что если караван не остановится и не будет возвращен в Гондурас, Вашингтон немедленно лишит центральноамериканскую страну финансовой и иной помощи.

В сентябре сотрудники пограничной службы США задержали более 41 тысячи нелегальных иммигрантов. По сравнению с августовским показателем их число выросло на 4 тысячи.

10 июля сообщалось о годовалом ребенке, который предстал перед судом в штате Аризона. Суд рассматривал право ребенка находиться на территории США. В итоге было принято решение о его добровольном отъезде из страны, которое дает властям возможность отправить его в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка

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