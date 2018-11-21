Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе США с Мексикой

Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий американским пограничным войскам при необходимости применять силу на границе США с Мексикой. Об этом сообщает Military Times.

По данным издания, документ разрешает вооруженным силам США выполнять оборонные действия, которые, по мнению министра обороны, «достаточно необходимы» для защиты пограничников. В частности, можно применять огонь на поражение, контроль толпы, временное задержание и быстрый обыск.

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Уточняется, что на данный момент на границе двух стран находятся около 5,9 тысячи военнослужащих регулярной армии и 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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