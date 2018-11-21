В караван мигрантов внедрили американских информаторов

Министерство внутренней безопасности США использует платных информаторов, чтобы собирать данные о караване мигрантов из Центральной Америки, который движется в сторону Соединенных Штатов, сообщает NBС News.

Сотрудники ведомства также присутствуют в чатах WhatsApp, через которые мигранты связываются между собой и координируют свои действия. Полученные данные позволяют американским властям отслеживать число людей в караване, их передвижения и возможные угрозы безопасности.

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По сообщению источников из министерства, 18 ноября стало известно о том, что группа мигрантов собирается перейти границу Мексики и США рядом с Сан-Диего. Власти направили туда пограничные войска, но никого не удалось поймать.

«Не комментируя методы и источники информации, скажу, что было бы ошибкой для властей США не обращать внимания на мигрантов, включая преступников, пытающихся попасть в страну. Мы обязаны знать достоверно, кто переходит наши границы», — говорится в заявлении представителя министерства Кэти Уолдман.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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