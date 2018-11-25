США и Мексика договорились насчет мигрантов

Власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа насчет мигрантов на границе государств. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на администрацию мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Согласно плану «Оставайся в Мексике», желающие попасть в США мигранты будут ожидать решения о предоставлении им убежища на мексиканской территории. Это соглашение может означать конец давней практики, при которой иммигранты, в том числе и нелегальные, ожидают решения в самих Соединенных Штатах, отмечает издание.

Официальных документов по поводу соглашения на данный момент не подписано. По словам мексиканского сенатора Ольги Санчес Кордеро, речь идет о «краткосрочном решении» проблемы.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий американским пограничным войскам при необходимости применять силу на границе США с Мексикой. Указывалось, что документ разрешает вооруженным силам США действия, которые «достаточно необходимы» для защиты пограничников.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.

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