Мексиканцы дали зятю Трампа государственный орден и унизились

Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето наградил зятя американского лидера Дональда Трампа государственной наградой и расстроил своих граждан. Об этом сообщает The Guardian.

Глава государства присудил Джареду Кушнеру орден Ацтекского орла. Пенья Ньето назвал зятя Трампа «великим союзником страны», который помог США, Канаде и Мексике достичь согласия по новому торговому договору.

Мексиканцы оказались ошарашены произошедшим, пишет газета. Они высказали свое недовольство решением президента, ведь ранее награды удостаивались королева Великобритании Елизавета II, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела и художник-мультипликатор Уолт Дисней. «Дать [Кушнеру] Ацтекского орла — высший акт унижения и малодушия [в отношении мексиканцев]», — написал историк Энрике Краузе в Twitter.

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«Это идеальное завершение президентства Ньето: иллюстрация того, как его правительство лебезит перед Трампом, — заявил профессор Центра исследования и преподавания экономики Карлос Браво Регидор. — Это финальный пинок в пах мексиканцам».

Как отмечает газета, Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался о мексиканцах во время своей предвыборной кампании и президентства. Он также раскритиковал власти страны из-за каравана мигрантов, который выдвинулся из Гондураса в сентябре, прошел через Мексику и достиг границы США.

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады должно быть подписано на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Там же планируется и вручение ордена Кушнеру.

О том, что правительства трех стран договорились о заключении нового торгового соглашения сообщалось 1 октября. Оно получило название USMCA (United States — Mexico — Canada Agreement; Соглашение США, Мексики и Канады).

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