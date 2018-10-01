США помирились с Канадой

Правительства США, Мексики и Канады договорились о заключении нового торгового соглашения. Как говорится в официальном сообщении канадского правительства, оно получило название USMCA (United States — Mexico — Canada Agreement; Соглашение США, Мексики и Канады).

Детали договора не раскрываются, но заявлено, что оно поможет рабочим, фермерам и владельцам ранчо и «приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе».

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«Это укрепит средний класс и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти половины миллиарда людей, которые зовут Северную Америку домом», — отмечается в сообщении.

Прошлый торговый договор между странами получил название НАФТА (North American Free Trade Agreement). Он вступил в силу 1994 году, основная его цель — устранение барьеров в торговле и инвестициях между странами, упразднение пошлин и развитие зоны свободной торговли, поддержание условий свободной конкуренции между участниками соглашения, защита интеллектуальной собственности.

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