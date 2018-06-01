Европа подготовила ответный удар в торговой войне с США

Евросоюз введет ограничения в отношении американских товаров после того, как США приняли решение с 1 июня распространить свои пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС. Тарифы коснутся американских товаров на сумму в 3,3 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.

«США не оставляют нам выбора, кроме как обратиться во Всемирную торговую организацию и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с международными правилами торговли», — сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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В списке американских товаров, на которые могут распространиться ограничения, — американский бурбон и мотоциклы Harley Davidson. В компании-производителе мотоциклов, в свою очередь, отметили, что такое решение ЕС окажет значительное влияние на продажи Harley, а также на поставщиков и клиентов организации.

Комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем 31 мая заявила, что Евросоюз намерен открыть дело в ВТО. Ранее, 29 апреля, она сообщала, что в случае введения США пошлин на импорт ЕС ударит по таким американским товарам, как апельсиновый сок, джинсы, мотоциклы и виски.

Минфин США 31 мая объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.

Канадское правительство, со своей стороны, уже подготовило список контрмер в ответ на действия американцев. Оттава намерена ввести тарифы на импорт таких товаров, как виски и кленовый сироп, с 1 июля. Мексика также заявила, что введет пошлины на яблоки, виноград, чернику, сыры, колбасы, а также металлы из США.

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