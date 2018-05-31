Европа подготовила жесткий ответ США в торговой войне

Евросоюз намерен открыть дело во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с решением США с 1 июня ввести тарифы на импорт стали и алюминия из европейских стран. Об этом заявила комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем, сообщает Reuters.

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«Ответ Евросоюза будет соразмерным и будет соответствовать правилам ВТО. Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, поскольку действия США явно противоречат международным правилам», — сказала она. По словам Мальмстрем, Брюссель готов на любые шаги для защиты рынка ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз ответит на заявление США и обратится в ВТО. Он добавил, что решение по ответным мерам будет объявлено «в ближайшие часы».

Министр торговли США Уилбур Росс 31 мая сообщил, что Соединенные Штаты с 1 июня введут пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. В отношении других государств пошлины начали действовать еще в марте. Давние торговые партнеры США получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике, однако сделка так и не последовала.

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