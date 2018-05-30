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США снова развязали торговую войну с Китаем

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сменил курс и решил ввести в июне 25-процентные таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Тарифы будут распространяться на импортируемые из Китая товары, которые связаны «с промышленно значимыми технологиями», в том числе с программой «Made in China 2025». Окончательный список покрываемого пошлинами импорта будет объявлен до 15 июня 2018 года, следует из заявления.

Кроме того, Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, которые также связаны с «приобретением промышленно значимых технологий». Их список будет представлен 30 июня.

Газета The New York Times при этом отмечает, что Трамп резко «сменил курс», так как был уязвлен критикой в свой адрес из-за того, что он смягчился по отношению к Китаю. Еще одной причиной газета называет идеологическую борьбу «экономических националистов», которые придерживаются протекционистских взглядов, и более «мейнстримных советников», которые опасаются, что тарифы и ограничения нанесут ущерб рынку.

20 мая Китай и США достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. По итогам встречи стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы.

18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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