Экономика
 
Последние новости
Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»
В американской школе ученик застрелил восемь человек
Полицейский стал фигурантом уголовного дела за унижение русских во «ВКонтакте»
Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой
Стрела пронзила кенгуру насквозь и заточила в ловушку кенгуренка
Обложка GQ «сломала мозг» пользователям сети из-за лишних рук
Москва встала  
Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Российская компания открыла вакансию выпивохи с зарплатой 85 тысяч рублей
Новости партнеров

Северная Корея помирит США и Китай

Перейти в «Мою Ленту»

КНДР может повлиять на исход торговой войны между Китаем и США в ходе грядущих переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Пекин является ключевым союзником Пхеньяна, и Вашингтон будет стараться заручиться его поддержкой перед встречей двух лидеров. Это, в свою очередь, дает возможность Китаю диктовать свои условия в переговорах с администрацией Трампа по торговой войне.

Ранее и сам президент США заметил резкую перемену в поведении КНДР после встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Он предположил, что Пекин, столкнувшись с новыми жесткими требования Вашингтона, касающимися двусторонней торговли, оказал давление на Пхеньян, чтобы тот создал дополнительные сложности в процессе подготовки первой в истории двусторонней встречи на высшем уровне.

Несмотря на поддержку Китаем широких санкций ООН против КНДР, именно при помощи Пекина северокорейской экономике удается держаться на плаву, отмечает агентство. По данным Международного валютного фонда, на Китай приходится около 90 процентов торговли Северной Кореи.

«Когда на горизонте маячит Северная Корея, становится чрезвычайно разумным заключить торговую сделку с Китаем», — считает бывший экономическим эмиссар Казначейства США в Китае Дэвид Доллар.

Ранее Пхеньян сообщил, что может пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Встреча двух лидеров должна пройти 12 июня в Сингапуре.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China's Greatest Ally in Trump Trade Talks May Be North Korea
Китай предложил уступки США в торговой войне на 200 миллиардов долларов
Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом
Ким Чен Ын пошел на попятную
Китай решил подкупить США в торговой войне
Другие материалы рубрики
Экономика00:0317 мая

Закатали в асфальт

Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
10:2714 мая

«Роснефть» сохранила лидерство по объему добычи нефти

16:54Сегодня

Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»

12:59Сегодня

Сбербанк стал участником дискуссии о банкротствах в рамках ПМЮФ-2018

Экономика21:1717 мая

Дизель утекает за рубеж

Резкий рост экспорта взвинтит цены на топливо для россиян
00:2812 мая

Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

15:36Сегодня

Украина проиграла России международный спор

10:18Сегодня

Германия раскрыла причину активной блокировки США «Северного потока-2»

Экономика00:0814 мая

Вляпались

Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
10:4214 мая

«Роснефть» добыла в первом квартале 17 миллиардов кубометров газа

14:38Сегодня

Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом

13:4728 апреля

«Газпром нефть» представила программу по изучению редкого арктического животного

Россия
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Депутат-единоросс ударил по лицу школьника в Подмосковье
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Потолок новой больницы на Сахалине рухнул второй раз за месяц
Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Дорожники приняли багажник легковушки за дорожную яму и закидали асфальт в него
Все материалы
Мир
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
В американской школе ученик застрелил восемь человек
В Польше начали отменять декоммунизацию
Россия отказалась считать Скрипаля предателем
Путин пожелал Скрипалю здоровья
Военный вертолет уронил ящик боеприпасов на школу в США
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане
В Армении потребовали отставки генпрокурора
Украинский националист повесил над кроватью фото Крымского моста
Предложившего бомбить Крымский мост журналиста назвали российской провокацией
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Дизель утекает за рубеж
Резкий рост экспорта взвинтит цены на топливо для россиян
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»
Сбербанк стал участником дискуссии о банкротствах в рамках ПМЮФ-2018
Украина проиграла России международный спор
Германия раскрыла причину активной блокировки США «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Два продления ареста главному вору России признали незаконными
На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет
Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане
Названа неожиданная польза табака
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба
Российский биатлон обрел нового президента
Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»
Тренер сборной России поразился хоккею на чемпионате мира
Сборную России по хоккею сравнили с худшей командой НХЛ
Овечкин рассвирепел и сломал клюшку
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Участник «Евровидения» от Украины объяснил отказ от родного языка
Вышел трейлер фильма Серебренникова о Цое
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
За призыв взорвать Крымский мост привлекли еще одного американца
Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни
В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россиянин сделал часы для богатых футбольных болельщиков
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Российский альпинист погиб на Эвересте
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Перечислены самые дешевые летние курорты
Все материалы
Из жизни
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Зубастое морское чудовище из глубин океана озадачило мексиканцев
Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти
Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы