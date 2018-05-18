Северная Корея помирит США и Китай

КНДР может повлиять на исход торговой войны между Китаем и США в ходе грядущих переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Пекин является ключевым союзником Пхеньяна, и Вашингтон будет стараться заручиться его поддержкой перед встречей двух лидеров. Это, в свою очередь, дает возможность Китаю диктовать свои условия в переговорах с администрацией Трампа по торговой войне.

Ранее и сам президент США заметил резкую перемену в поведении КНДР после встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Он предположил, что Пекин, столкнувшись с новыми жесткими требования Вашингтона, касающимися двусторонней торговли, оказал давление на Пхеньян, чтобы тот создал дополнительные сложности в процессе подготовки первой в истории двусторонней встречи на высшем уровне.

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Несмотря на поддержку Китаем широких санкций ООН против КНДР, именно при помощи Пекина северокорейской экономике удается держаться на плаву, отмечает агентство. По данным Международного валютного фонда, на Китай приходится около 90 процентов торговли Северной Кореи.

«Когда на горизонте маячит Северная Корея, становится чрезвычайно разумным заключить торговую сделку с Китаем», — считает бывший экономическим эмиссар Казначейства США в Китае Дэвид Доллар.

Ранее Пхеньян сообщил, что может пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Встреча двух лидеров должна пройти 12 июня в Сингапуре.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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