Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом

Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких уведомлений об отмене встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, видеозапись выступления публикует телеканал C-SPAN.

По ее словам, со стороны КНДР не было ни формальных, ни неформальных сообщений.

Нойерт подчеркнула, что подготовка к переговорам будет продолжена. Она отметила, что военные учения, которые США проводит совместно с Южной Кореей, не провокационные, а Ким Чен Ын ранее сам отмечал их важность для обеих стран.

Ранее северо- и южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР пригрозил отметить саммит с США из-за продолжающихся военных учений. Кроме того, Пхеньян решил отменить переговоры с Сеулом на высшем уровне, которые должны были состояться 16 мая.

Совместные учения с США Max Thunder проходят в Южной Корее с 15 апреля.

Саммит лидеров КНДР и США должен пройти 12 июня в Сингапуре.

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