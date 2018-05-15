КНДР предложила провести встречу на высоком уровне и Южная Корея согласилась

Северная Корея предложила провести межкорейские переговоры на высоком уровне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство по делам национального объединения.

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Сеул согласился на предложение Пхеньяна, встреча назначена на 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств. В настоящее время идут переговоры касательно деталей саммита.

Предположительно, стороны обсудят возобновление диалога по линии Красного Креста. Еще одним пунктом станут встречи родственников, живущих по разные стороны 38-й параллели. Помимо этого, может быть затронута тема выступления спортсменов из КНДР и Республики Корея под единым флагом.

В свою очередь, агентство Ёнхап уточняет, что Пхеньян направит на встречу делегацию из 29 членов. В нее войдут официальные лица, отвечающие за сферы спорта и экономики, а также журналисты.

Ранее 15 мая стало известно, что Северная Корея начала демонтаж ядерного полигона. С момента встречи лидеров двух Корей было снесено несколько ключевых зданий, разобраны железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса, также на спутниковых снимках видны несколько опрокинутых вагонеток.

27 апреля Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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