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В Японии назвали дату окончания Корейской войны

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Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны по итогам предстоящих 12 июня переговоров. Об этом сообщает японская деловая газета «Никкэй» со ссылкой на источник в администрации США.

По информации издания, в настоящее время рассматривается возможность включить в совместное заявление конкретные договоренности по денуклеаризации КНДР и объявлению об окончании Корейской войны.

27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Итогом их встречи стало подписание Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

В документе говорится о том, что в этом году исполняется 65 лет с подписания соглашения о перемирии и стороны объявят об окончании Корейской войны 1950-1953 годов.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории обеих Корей.

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