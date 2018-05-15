КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи

Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР из-за военных учений, которые совместно проводят страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«США придется серьезно обсудить судьбу намеченного саммита в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи», — цитирует издание сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.

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Кроме того, Пхеньян решил отменить переговоры с Сеулом на высшем уровне, которые должны были состояться 16 мая. По мнению северокорейских властей, военные учения США и Южной Кореи — репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.

Совместные учения с США Max Thunder проходят в Южной Корее с 15 апреля. В них участвуют около двух тысяч военных американских и южнокорейских военнослужащих, передают РИА Новости.

27 апреля Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит лидеров КНДР и США должен пройти 12 июня в Сингапуре.

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