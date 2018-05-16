Ким Чен Ын пошел на попятную

Пхеньян может пересмотреть свое согласие на участие в саммите КНДР — США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван, передает в среду, 16 мая, Associated Press.

«Нас больше не интересуют переговоры, которые будут преследовать цель загнать нас в угол и заставить отказаться от наших ядерных боеприпасов», — подчеркнул он.

Заявление Ким Ге Гвана последовало после решения Пхеньяна отменить встречу на высшем уровне с Сеулом и угроз поступить так же с Вашингтоном. Беспокойство КНДР связано с военными учениями Max Thunder, которые Южная Корея проводит с 15 апреля совместно с США.

Госдеп в то же время заявил, что никаких уведомлений об отмене встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским коллегой Дональдом Трампом в Белый дом не поступало. Подготовка к переговорам, которые, по договору между сторонами, должны пройти в июне, продолжается.

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