Канада поставила ультиматум в торговой войне с США

Канадское правительство подготовило список контрмер в ответ на введение США в отношении этой страны с 1 июля пошлин на импорт стали и алюминия. Меры могут коснуться товаров в общей сложности на 12,9 миллиарда долларов. Проект ответных мер размещен на сайте министерства финансов Канады.

Материалы по теме Большая стирка Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся

«Контрмеры вступят в силу 1 июля 2018 года и будут действовать до тех пор, пока США не снимут свои ограничения в отношении товаров из Канады», — говорится в сообщении канадского Минфина. Канадское правительство не исключает, что в дальнейшем могут последовать и другие ограничительные меры.

Канада составила два списка: товары из первого будут облагаться 25-процентными пошлинами, товары из второго — 10-процентными. Среди продуктов, на которые будут распространяться ограничения, — американский виски, кленовый сироп, кетчуп, горчица и майонез, металлические пивные бочки, туалетная бумага и спальные мешки.

Материалы по теме Разбежались США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир

Американский Минфин ранее объявил, что президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Соответствующие меры начали действовать еще в марте, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня. Как стало известно 31 мая, американские власти решили отсрочку не продлевать.

В ЕС в ответ на действия Вашингтона заявили, что введут контрмеры. Комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что Брюссель в связи с решением США намерен открыть дело во Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее она утверждала, что в случае введения США пошлин на импорт ЕС ударит по таким классическим американским товарам, как апельсиновый сок, джинсы, мотоциклы и виски.

В Минэкономики Мексики также сообщили, что введут пошлины на товары из США, в частности, яблоки, виноград, чернику, сыры, колбасы, а также металлы, отмечает Financial Times.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!