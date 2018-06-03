США ответили оскорбленной Канаде сравнением с семейной ссорой

Новые торговые пошлины США в отношении Канады не должны повлиять на добрососедские отношения между странами. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу. Его слова цитирует ТАСС.

«В заявлении Белого дома было четко сказано, что мы по- прежнему приветствуем продуктивные переговоры. Поэтому я отношусь к этому скорее как к семейной ссоре», — отметил он.

Кадлоу напомнил, что канадские сталь и алюминий нужны США для создания военной техники. «Президент объявил нашу металлургическую промышленность вопросом национальной безопасности и надеется восстановить ее с помощью принятых мер. Есть определенные признаки того, что это будет возможно достичь», — пояснил глава совета.

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью американскому телеканалу NBC назвал «оскорбительной и недопустимой» идею о том, что его страна может представлять угрозу национальной безопасности Штатов.

«Наши солдаты дрались и умирали вместе на полях сражений Второй мировой войны, и в горах Афганистана, и стояли плечом к плечу в других горячих точках по всему миру, они всегда были друг за друга, и это (решение США о введении пошлин на канадское сырье для обеспечения национальной безопасности — прим. «Ленты.ру») для них оскорбительно», — заявил он.

Глава канадского МИД Христя Фриланд уже ранее заявила, что Оттава примет ответные меры.

31 мая Минфин США объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.

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